法務部行政執行署彰化分署與彰化地檢署，25日將在花壇舉辦聯合法拍與愛心義賣，現場有2輛保時捷，未定底價，1元起標！預料將造成熱烈搶標。（彰化分署提供／謝瓊雲彰化傳真）

是真的！快來搶標，保時捷1元起標開回家。法務部行政執行署彰化分署與彰化地檢署25日將在花壇舉辦聯合法拍與愛心義賣，包括7輛汽車法拍，且2輛保時捷完全未定底價，1元起標！

主任行政執行官胡天賜表示，「耶誕法拍暨關懷義賣」活動自25日上午10時起展開，在花壇鄉中山路上的彰化地檢署贓物庫辦理。本次法拍共拍賣7輛汽車及1台堆高機；其中3輛車與堆高機，是受臺灣彰化地方檢察署囑託拍賣的沒收物，另外4輛則是彰化分署所查封的義務人車輛。

7輛法拍汽車中，有2輛是黑色保時捷休旅車（第一代Cayenne S），其他還有賓士、2019年豐田auris、三菱、福特等；2輛保時捷休旅車拍賣未定底價，統統1元起標，十分有吸引力。場邊還有連鎖咖啡店埔心分店業者贊助麵包、咖啡200分進行愛心義賣，連同100包喜樂水餃義賣所得，全數捐給喜樂保育院。

另外，前年彰化分署舉辦茶葉拍賣會，林姓茶農在南投縣武界種植的高山茶引發轟動，後來竟遭詐騙集團盯上，以一頁式網頁在網路上盜用相關影音檔、畫面詐騙不知情民眾下單付款，這次法拍活動，彰化分署也特別情商正牌的武界林姓茶農到場擺攤奉茶，除了參與投標的民眾可以免費品茗，還準備了500斤高山茶葉販售，分別為每斤1000元、1200元及1400元等三種等級。

(中時 )