德國Miele、Bosch兩家電品牌2020年在台銷售業績並未受新冠肺炎疫情影響，還呈現兩位數成長，近期先後推出洗碗機新產品，搶攻高價家電市場，鎖定台灣金字塔頂端消費族群為目標族群，不約而同都訂出2021年業績兩位數成長的營運目標。

Miele不讓全球洗碗機市場龍頭Bosch搶盡風頭，今年針對亞太市場需求，推出G7000系列洗碗機，強調獨有的全方位中式碗籃能放置16人份中式餐筷、湯碗、大型鍋鏟及炒鍋等餐具，售價從7.1萬～8.2萬元不等，10、11月開放預售，接單熱絡，比總代理嘉儀企業原本預期多3倍，受限於德國原廠生產，預接訂單要明年4月才能交貨，12月下單則要明年6月出貨。

Miele台灣總代理嘉儀企業董事長特助黃嘉聰表示，嘉儀今年下半年銷售擺脫疫情影響，全年整體業績成長三成，Miele品牌家電有洗碗機、吸塵器、洗衣機、嵌入式烤箱、感應爐、檯面式抽油煙機及瓦斯爐等居家及清潔家電產品助陣，今年業績成長三成。

黃嘉聰指出，台灣洗碗機市場年需求4、5萬台，區分成兩部分，一部分是大型生產的小型且功能簡單的洗碗機，售價1萬多，另一部分是建案使用的洗碗機，最高年需求3、4萬台，近兩年，年需求2～3萬台。嘉儀今日發表Miele針對亞太市場開發的洗碗機助陣，預估Miele品牌家電明年整體銷售業績年成長二成至三成。

德國Bosch今年洗碗機、烤箱、洗衣機，今年業績兩位數成長。台灣BOSCH博西家電主管表示，Bosch在台銷售最好家電還是洗碗機，明年會在台灣推出新技術、功能增加或功能升級的洗碗機、烤箱及洗衣機，明年營運追求兩位數成長。

(工商 )