長期關注萊豬議題、捍衛食安的醫師蘇偉碩，遭衛福部認定為不實謠言並告發違反食安法，引發各界強力關注。宅神朱學恒再度PO文寫下，民進黨在野時的蘇偉碩是專家，執政後卻認為蘇是謠言製造者，如果時光可以倒流，「那麼2009年上街遊行表示美牛是毒牛的蔡英文，會被2020年的蔡英文政府提告耶」；他更忍不住說「只不過十一年就可以看到轉彎又轉彎的神奇立場」。

宅神今(18日)在臉書說，「民進黨在野時的蘇偉碩是專家，是美牛問題諮詢委員，是拿來打擊國民黨的良弓利劍，被聘來民進黨上課。民進黨執政後的蘇偉碩是累贅，是阻擋台美關係的大石頭，是謠言製造者，是衛福部驕傲提告(應為告發)的對象。」

宅神忍不住說，時光演變真快啊，真是令人覺得讚嘆，「如果時光可以倒流，2009年上街遊行表示美牛是毒牛的蔡英文會被2020年的蔡英文政府提告耶！這是不是太讓人感到刺激了！」

最後，宅神更稱，不禁又讓人想要吟一首詩啦，也就是周公恐懼流言日，王莽謙恭下士時，若使當時身便死，千古忠佞有誰知；他直言，「所以說大家一定要好好的活著啊，只不過十一年就可以看到轉彎又轉彎的神奇立場，這可真是讓人感到驚喜啊，驚不驚喜，開不開心？」

(中時新聞網)