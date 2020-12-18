嘉南藥理大學與社團法人台灣產學研合作發展策進會共同產學合作結合策略合作夥伴，成立「台灣新住民國際人才培育與產學合作平台。（主辦單位提供／曹婷婷台南傳真）

今天是聯合國國際移民日，嘉南藥理大學與社團法人台灣產學研合作發展策進會共同產學合作結合策略合作夥伴，成立「台灣新住民國際人才培育與產學合作平台，由嘉南藥理大學副校長張翊峰教授擔任平台計畫主持人。未來平台將持續與主動接洽合作單位，擴大平台對新住民的使用價值，創造和諧新移民社會。

行政院主計總處統計資料顯示，截至2019年底，台灣新移民人口打55萬人左右，其中，大陸約占58.4％、東南亞地區約23.2％。這些來台的新住民，主要是婚姻移民，且多數家境生活並不寬裕。因此，中央各相關部會與地方政府為協助新住民積極融入台灣社會，增加家庭收入，減輕家庭負擔，著實用心持續舉辦了中文學習、美容美髮、電腦應用、中西式烹飪、簿記理財等許多基礎職業培訓課程。

多年來，已有許多新住民在政府與民間團體積極協助下慢慢地在台灣社會站穩腳步，新住民子女多也在台灣社會有不錯表現，然而還有許多新住民或因深層家庭因素、社會資本不足，艱辛生存著。

此次成立「台灣新住民國際人才培育與產學合作平台」，主要是社團法人台灣產學研合作發展策進會理事長黃煒能博士本身也是新住民家庭，夫人為雲南少數民族。黃煒能深感需要進一步替新住民朋友補足消除貧窮循環所需的社會資本競爭力，與社會共存共融，與嘉南藥理大學共同產學合作，成立台灣「新住民國際人才培育與產學合作平台」。

平台借助嘉南藥理大學在藥理生技、養生保健、食品營養、美妝時尚等專業技能，這些專業同時亦為新住民們從事的主體產業。

特別的是，平台業界師資多數具新住民身份，這些新住民師資亦通過美國APMA專案管理師培訓，同時具備加拿大 CFA芳療師、英國 THE GUILD 整體治療師、美國 NAHA國家整體芳療師、中華民國民俗調理業傳統整復推拿士等多項國際專業證照，業師們除擔任教學工作，同時也是新住民的創業與就業典範。

平台計畫主持人、嘉南藥理大學副校長張翊峰說，嘉南藥理大學具備新住民從事的主體產業所需的師資、設備、技術，天時、地利、人和，希望藉由平台協助新住民朋友提升社會地位，同時關注新住民母國因應未來RECP所帶來的機遇，將以國際產學合作方式，鏈結新住民母國社會資本，產生跨境商機，共創雙贏。

此次合作獲得台南市新移民女性關懷協會、台灣印尼新住民發展協會、臺南市新住民家庭促進成長發展協會、越南技術轉移暨國際培訓合作中心、社團法人中華民國經絡鬆筋整體健康協會、大台南芳薰香植物精油服務人員職業工會、台灣雙軌訓練教育發展協會、高雄市女子美容商業同業公會等多家公協會理事長們大力支持。

(中時 )