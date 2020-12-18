中職會長吳志揚的任期將到明年為止，據傳立法院副院長蔡其昌為新任會長，不過中職聯盟高層對於此事一無所知，秘書長馮勝賢也僅回應「對這件事不清楚」。

根據報導指出，中職會長吳志揚與五球團領隊今日進行領隊會議，一致推舉蔡其昌接任下屆會長，並於明年1月16日交接，不過中職聯盟今日未召開領隊會議，樂天桃猿領隊劉玠廷則在下午出席賴鴻誠加盟記者會，聯盟員工對此事一無所知，也都是看到報導才知此事，可能為吳志揚私下與各隊討論後的決定。

祕書長馮勝賢目前在台東參加公益活動，對新會長人選表示「不清楚」。吳志揚連任2屆會長，任期將在明年結束，中職會長為各隊提出人選後取得共識，再召開會員大會決定，需要常務理事會通過才拍板定案。

蔡其昌是棒球迷，蔡其昌近年頻繁參與棒球大小事務，包含參加今年黑豹旗開幕典禮，監督台中市大安區南埔簡易棒壘球場並改名為大安海洋棒壘球場，去年還與桃園市長鄭文燦隔空對賭200份雞排，最後中信兄弟輸球後蔡宜昌在今年兌現承諾發雞排。

(中時 )