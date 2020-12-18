男女的思考模式本來就不同，因此交往時，雙方在無數爭吵中磨合，找出適合兩人的相處方式，其中有些生肖男天生不懂得女人心，因此在交往期間，也經常讓另一半非常頭痛，也些甚至在結婚後，仍舊不懂妻子的想法，《搜狐》近日分享最不懂女人心的3個生肖男，其中還有人認為別人的老婆比較棒。

1.生肖雞

屬雞的男性多為直男，不僅不懂得溝通，甚至也不會注意講話措辭，總是喜歡依賴他人，愛裝作不知情，尤其對妻子更為嚴重，因此他需要情商高的另一半包容他，他們才能從感情中漸漸成長，而屬雞的男人嘴巴雖笨，若又很愛碎碎念，就容易惹妻子不開心，兩人甚至因此吵架，最好適時的收斂一下，冷靜思考後再去處理，目前最主要就是學會控制自己的情緒，生活才會變得更美好。

2.生肖龍

屬龍的男性最「靠不住」，婚前表現雖不差，但婚後馬上露出原形，嘴上不饒人，對於妻子更是嚴苛，就算另一半非常賢慧，但他們完全不在乎，甚至視為理所當然，也造成他們根本不會珍惜對方，而屬龍的男性挑選的另一半，個性大多極為上進，因此為了家庭願意出一切。

或許在孩子迫切需要父愛時，屬龍的男性才會意識到自己的過錯，因此開始安分過生活，他們目前不僅要提升自我能力，還有內在的休養、心態養成與意志磨練，才能夠縮短與成功的距離，在逆境中重生。

3.生肖兔

屬兔的男性總是覺得別人的妻子比較好，但卻完全不會反思自己，整日想著遊手好閒，總是看不慣自己的妻子，無論另一半付出多少，他們仍舊不滿足，而他們挑選的妻子大多較有責任感，就算不被丈夫認可，但她一心只想為家付出，唯有在孩子需要父愛時，屬兔的男人才會覺悟，調整心態後走向成功。

(中時新聞網)