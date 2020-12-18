資誠(PwC)會計師事務所17日主辦「台灣再生能源產業鏈之現況及未來」研討會，協助企業掌握台灣再生能源產業鏈趨勢。

各國政府面對氣候變遷為資本市場帶來的風險，已相繼承諾於2050年前達淨零碳目標，並推動永續金融發展。

此外，越來越多金融機構將永續觀點及ESG數據納入自身投融資投資決策考量、許多企業也將永續發展和氣候變遷列為公司關注焦點，並紛紛作出減碳承諾，因此可預見，再生能源需求將蓬勃發展，全球永續相關資產規模也將有爆發性的成長。

資誠(PwC)聯合會計師事務所會計師劉子猛指出，再生能源產業不是新的議題，但隨著全球科技龍頭Apple、Google、Microsoft紛紛提出100％碳中和的目標，越來越多企業加入RE100的行列，包含台積電和資誠全球聯盟組織PwC。

資誠永續發展服務公司總經理李宜樺指出，永續金融的發展需要政府、金融機構及企業三方攜手努力用資金的力量創造正向循環達成低碳經濟轉型。

國內主管機關致力為企業及投資人營造良好的市場環境，透過「綠色金融2.0」及「公司治理3.0」等政策的推動，健全資本市場ESG生態體系，並協助引導資金流向永續標的，加速創造永續金融體系善的循環。

另一方面，再生能源發展條例修訂增設「用電大戶條款」，經濟部於2020年8月份公告用電大戶草案，定義契約容量達五千瓩以上者為用電大戶，用電大戶可透過設置再生能源設備、投資儲能設備、購買綠電或再生能源憑證及繳納代金的方式符合法規之要求。台灣科學工業園區科學工業同業公會南部園區辦事處處長郭春暉致詞時表示，政府推出的用電大戶草案需要如何因應，對用電大戶的影響很大，該如何因應是個挑戰。

資誠聯合會計師事務所再生能源產業服務主持會計師蔡亦台指出，用電大戶條款預計2021年1月份上路，加速台灣企業轉型綠色供應鏈，為了滿足法規和全球綠色供應鏈的需求，台灣再生能源需求與日俱增，企業需要審慎評估滿足法規或供應鏈要求之成本，讓綠色轉型最適化，例如：設置再生能源設備可滿足綠色供應鏈之需求，惟須考量案場建置成本及後續管理成本，繳交代金無法滿足綠色供應鏈之要求等。

(工商 )