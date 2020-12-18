中油三大研發單位探採研究所、綠能科技研究所及煉製研究所18日於苗栗探採研究所舉辦「2020研發成果發表會」，透過專題簡報、海報及實體展示等多元方式，展現包括高值材料、綠色能源、循環永續、能源探採及技術服務等近期研發成果。

中油表示，此次活動約300多人到場參與，期盼達成技術交流，推廣研發成果，並擴大應用落實，創造更多合作機會。

中油聯展從石油探勘技術、煉廠安全到未來智慧綠能與AI應用，深度探討，進而彰顯中油在研發方面的深厚能量。現場展出重點包含有「5G高頻基板材料及ACF(異方性導電膠膜)用高分子核心微球開發」、「TPH快篩技術建立與現場試驗」、「新世代無機氧化物儲能材料 」及「智慧綠能加油站」等。

中油指出，中油是唯一擁有三個研究所的國營事業。未來將持續聚焦核心技術能力，加強前瞻技術研究之能量，由以往以燃料生產為主，導向高值材料供應，發展循環經濟，創新智慧綠能，並透過市場調查及試量產等方法，逐步落實研發成果商業化之目標，厚植公司轉型之動力，以因應非核家園、能源轉型及綠能發展趨勢，朝企業永續發展前進。

(工商 )