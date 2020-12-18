公視、客委會合作出時代生活劇《茶金》於15日殺青，劇組克服萬難，在114天完成環島拍攝，日前舉辦殺青酒慰勞工作團隊。溫昇豪劇中飾演美援顧問公司特別助理KK，有著百般複雜情緒，在花蓮拍攝最後一天，洗澡時更忍不住落淚，他說《茶金》描繪的1950年代，是爺爺的年代，他特別有興趣，鑽研20多年，雖然拍戲不在家，但每天開心和女兒視訊，沒有距離。

郭子乾飾演台灣最大茶業出口商董事長吉桑，他說自1989年進演藝圈，出道31年來，工作幾乎是每天換一個角色，這是第一次一個角色演了114天，他開玩笑說「學一種語言都是從學罵人的話開始」，現場還秀客語罵人，笑翻全場。此外他開心說，活了半百終於學會母語，現在跟媽媽通電話都用母語話家常。

連俞涵與薛仕凌劇中從小訂下婚約，戲外也是好搭檔，秉持「珍愛地球不浪費，喜好互補」好伙伴，連俞涵不吃不認識的青菜，像皇宮菜，統統送給愛吃青菜的薛仕凌，遇到薛仕凌不愛的吃茄子、芋頭、苦瓜，連俞涵就一手包，兩人變成「共食好麻吉」。而連俞涵這次戲份重，第一天上戲、最後一天下戲，幾乎是全壘打，超羨慕薛仕凌沒戲不在家睡覺，在製片組打工換宿、蹭飯。

李杏分享看到片花也忍不住落淚，數個月來學京劇的高壓狀況的情緒完全抒發。許安植與連俞涵都坦言，透過所飾演的「茶師」羅山妹與茶商第二代張薏心，學會了許多原本都不會做的事。

殺青酒包括公視總經理徐秋華、客委會傳播行銷處處長廖美玲與《茶金》製作人徐青雲、湯昇榮、協同製作人羅亦娌，導演林君陽及主演郭子乾、溫昇豪、連俞涵、薛仕凌、李杏、許安植、張復建、朱陸豪、曾少宗等人出席。

全台本島19縣市，《茶金》取景16個縣市，僅基隆、雲林縣、高雄市沒有取景，可說是近年來電視劇創舉。為求拍攝順利而茹素的製作人湯昇榮感慨地說，「拍攝的114天，是生命中最孤寂的114天！」拍攝面臨了許多前所未有的考驗，在有限的經費，每天跟時間賽跑，特別是拍攝場地真的非常不容易租借，感謝有許多人的支持。導演林君陽特別準備《茶金》團T-shirt表達謝意，更保證：「一定會做出讓大家驕傲的片子！」《茶金》全劇共十二集，預計於2021年於公視及客家電視台播出。

公視《茶金》日前舉辦殺青酒。（公視提供）

(中時 )