109年體育運動精英獎今天舉行頒獎典禮，最佳男運動員獎由在2019年美國公開賽200公尺蝶式摘下銀牌的游泳好手「蝶王」王冠閎獲獎，他也是首位獲獎的游泳選手。

除了王冠閎，最佳男運動員入圍的還有羽球「一哥」周天成、體操「鞍馬王子」李智凱、唐嘉鴻，最終由王冠閎擊敗強敵獲獎。

去年才摘下最佳新秀獎，今年又斬獲最佳男運動員獎，王冠閎透露本來自己沒有要報名，但隨著成績一次次突破，在教練建議下才報名。

王冠閎說：「原本也沒預期到今年成績會進步那麼多，入圍的選手都是學長、都很優秀，我只是菜鳥一枚，真的很感謝所有幫助我的人。」

今年王冠閎首度參加ISL國際游泳聯盟卻不斷突破佳績，好表現也讓他國選手嚇一跳，甚至還擠下他國選手成為400公尺自由式出賽成員。

王冠閎今年在ISL最終戰200公尺蝶式游出1分49秒89，是今年短水道唯2能游進1分50秒內的選手，他坦言自己並不知道這些，「我自己不太會注意世界排名、成績排名，這些都不是我在意的，我還是專注在自己，一步一腳印做好自己該做的事。」

儘管實力已能與國外好手抗衡，但王冠閎認為自己的心態還是需要調適，「不要覺得自己已經跟他們很接近、已經是頂尖選手了，還是要知道自己的本分、實力，不足的地方還有很多。」

(中時 )