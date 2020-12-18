國民黨立委許淑華今天在立法院詢問行政院長蘇貞昌目前是否正在研擬數位發展部？蘇貞昌表示，這是行政院組改預計發展，明年推動組改。

蔡英文總統在今年520連任就職演說中提及「成立一個專責的數位發展部會」，行政院原先也研擬設立「數位發展部」。不過蘇貞昌的女兒、民進黨立委蘇巧慧日前領銜提出「行政院組織法」部分條文修正草案，主張另成立「數位發展委員會」。

許淑華詢問行政院目前是否正在研擬數位發展部？蘇貞昌表示，這是行政院組改預計發展。許淑華又問，所以組改明年會推嗎？蘇貞昌明確表示「會」。

(中時 )