儘管華為已被法國政府從5G網絡建設的名單剔除，但華為仍堅持建廠計畫。華為昨宣布，將斥資2億歐元在法國東部興建首家海外工廠，生產手機網絡設備。有分析指出，華為打算加大在海外的投資，以緩解美國對其指控所引發的全球疑慮。

根據《路透》報導，華為這家工廠選址在萊茵省城鎮布呂馬特（Brumath），初期將僱用300人，後期考慮擴充到500人，其產品將供應華為的歐洲客戶使用，預計每年生產價值10億歐元的設備。而華為之前曾表示，不論法國是否限制使用華為設備，計畫都不會改變。

由於美國施壓下，法國網路安全機構國家網絡安全局（ANSSI）在今年7月宣布，允許營運商使用包括華為在內的設備，華為設備的大部分授權期限為3至5年，一旦設備到期，將不能更新許可證，等於變相逐步將華為從移動網絡建設中剔除。

同時，華為不斷加大在法國的投資，除了本次的建廠計畫外，華為已在當地投建6家研發中心，至少僱用了200多名研發人員，申請了215項專利，最新一間在今年10月落成，該中心將與當地機構合作，重點研究數學和計算科學。另外，華為在法國的分公司今年宣布，在未來4年間，華為將繼續投資當地，預計會進行約40億美元的採購。因此，有分析指出，華為打算加大在海外的投資，以緩解美國對其指控所引發的全球疑慮。

(中時新聞網)