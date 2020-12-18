富邦金控投入永續經營成果斐然，獲第十屆菁業獎「最佳ESG獎」特優獎，居業界之首。金融研訓院18日舉行頒獎典禮，富邦金控由總經理韓蔚廷代表領獎。

韓蔚廷表示，本次獲獎代表富邦金控在E(環境)、S(社會)、G(治理)三大面向的投入深受肯定，未來富邦金控將持續發揮綠色金融影響力，成為綠色金融的正向力量！

金融研訓院指出，因應國際永續發展趨勢，今年第十屆菁業獎將原有「最佳社會責任獎」更名為「最佳ESG獎」，評比內容由社會責任層面擴大至環境保護、社會責任及公司治理(ESG)三個面向，並進一步檢視參賽金融業是否有效連結聯合國永續發展目標(SDGs)，運用金融力促成環境永續、社會進步與企業成長等整體表現。

富邦金控今年以「綠色金融的正向力量-富邦金控ESG願景工程」為參賽主題，在眾多競爭者中脫穎而出。本屆評審表示，「富邦金控領先導入TrueValue及SROI等評估工具，計算營運範疇創造之環境與社會價值，結合集團資源發揮綠色金融的影響力，績效卓著。」

富邦金控自2015年底啟動「ESG願景工程」，以集團之力促進綠色金融、為社會與環境創造正向的力量，並持續推動各子公司以核心職能結合永續，放大影響力。如北富銀承銷台灣首檔由非金融機構發行之綠色國際債券，籌措的資金運用於廠房綠色設備，預計每年減少28 萬公噸碳排放量；主辦中國光大綠色環保聯合授信案10 億港幣，用於工業廢棄物再利用，將麥稈、花生殼轉化為綠色能源供暖或發電，該案榮獲：亞洲銀行及財經雜誌「年度綠色金融案」、The Asset雜誌「最佳綠色貸款案」、香港品質保證局「綠色貸款認證」。

富邦產險是台灣首家取得全球風力組織(Global Wind Organization)基本安全訓練證照(Basic Safety Training)的保險公司，目前承保超過全台三分之一的太陽能案場，陸上風力發電機組更是超過半數，也參與台灣每一個離岸風電風場的保險計畫，目前富邦產險已躍居全台最大的綠能及農漁業保險業者。富邦投信2017年發行國內第一檔公司治理100ETF；今年8月，推出由專業投資研究團隊主動操作的永續發展高股息基金，透過產品帶動一般投資人重視ESG發展。

富邦金控從上而下全體動員形塑組織ESG文化，運用金融影響力，引導產業、投資人與消費者共創永續價值。未來，也將持續發揮正向的力量，與台灣一同成就永續未來！

(工商 )