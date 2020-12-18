智崴資訊(5263)18日與美國客戶簽訂遊樂設備銷售合約，智崴董事長歐陽志宏表示，此一2021年飛來的春燕，是目前智崴所開發的最新型的設備，而智崴明年預計有14個地點的飛行劇院和大型體感設備，將在美國、丹麥、英國、大陸、日本、越南、以及哈薩克等地開幕，顯示大家對疫情後的旅遊娛樂市場復甦，相當看好。

智崴(5263)18日發佈重訊，與美國客戶簽訂遊樂設備銷售合約，該飛行劇院為目前智崴所開發的最新型，也是最高階的飛行劇院，搭載高階LED球幕，螢幕整體亮度比原本提升10倍，解析度達8K，將提供乘客最擬真視覺饗宴。

這座最高階的飛行劇院地點位於知名美國旅遊景點，歐陽志宏指出，智崴明年預計有14個地點的飛行劇院和大型體感設備，將在美國、丹麥、英國、大陸、日本、越南、以及哈薩克等地開幕，顯示大家對疫情後的旅遊娛樂市場復甦相當看好！

歐陽志宏表示，根據市場調查機構，疫情後大家最想做的事，就是和家人朋友相聚，而47.3％的美國人更願意優先將休閒娛樂的預算提高。

智崴指出，智崴的飛行劇院和多元化的體感遊樂設施，例如個人化電影院N次元先鋒號、貨櫃式賽車模擬器、以及飛行模擬器等，將能快速填滿區域型主題樂園和高階主題樂院的市場需求，以完整的商品線全面覆蓋。

智崴表示，新的視覺系統也將帶動原有客戶舊設備的替換潮，而智崴擁有的豐富飛行劇院影片內容庫，預估隨著疫情後樂園重新開張，也將有大量的影片授權需求湧現。

(工商 )