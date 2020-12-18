「陳亞麟鄉長出賣鄉民！」枋寮石頭營種電爭議又起，縣議員蔣月惠（右二）18日在鄉公所前舉白布條抗議，質疑他是引進財團砍樹種電的罪魁禍首。（謝佳潾攝）

「陳亞麟鄉長出賣鄉民！」枋寮石頭營種電爭議又起，縣議員蔣月惠（中）18日在鄉公所前舉白布條抗議，質疑他是引進財團砍樹種電的罪魁禍首。（謝佳潾攝）

「陳亞麟鄉長出賣鄉民！」枋寮石頭營種電爭議又起，縣議員蔣月惠（左一）18日在鄉公所前舉白布條抗議，質疑他是引進財團砍樹種電的罪魁禍首。（謝佳潾攝）

「陳亞麟鄉長出賣鄉民！」枋寮石頭營種電爭議又起，縣議員蔣月惠18日在鄉公所前舉白布條抗議，譴責鄉長在去年中央辦理光電廠會勘時，對二戰遺址一事隻字不提，質疑他是引進財團砍樹種電的罪魁禍首，揚言要他下台、滾出枋寮。

二戰遺址石頭營是否存在文資保存價值，目前仍在送審中，但種電風波從未平息，長期關注該案的蔣月惠發現去年3月內政部發文相關單位參與光電廠現勘時，枋寮鄉公所也在內，但枋寮鄉長陳亞麟卻沒為遺址發聲、阻擋業者開發，進而導致如今窘境，為此，怒與支持者到鄉公所抗議。

蔣月惠怒斥，會勘時就是陳亞麟帶頭的，但他卻對遺址一事隻字不提，如果當時他有講，也許遺址就會被列入文資，但他卻瞞著鄉民引財團砍樹種電、破壞歷史資產與山坡地，且至今未開一場說明會，完全沒給鄉民交代，他應該為此下台、滾出枋寮鄉。

「為什麼枋寮鄉長不敢講話？」枋寮鄉民丁勇智怒道，萬巒鄉長林國順敢說「為光電砍一棵樹，我絕不同意」，但枋寮鄉長呢？現在枋寮鄉不是砍一棵樹，而是整個山頭光禿禿。

高雄市舊城文化協會總幹事郭吉清也到場聲援，他說，鄉公所明明有最後的審查權，但從現勘的會議記錄可以看到，鄉公所沒有一句意見，直到村民抗議、發現未爆彈，公所依舊未提異議，實在失職，目前居民礙於「因素」不便站出來，他們站在愛好古蹟、保護自然生態的公益立場，一定要站出來為之發聲。

議員與支持者除在公所前高舉白布條外，也自製「未爆彈」要送給公所以示抗議，對此，公所主任祕書郭榮河代為接收，他說，鄉長另有行程不在所內，但強調「陳情內容都是烏龍」，公所是被告知陪同會勘，並非有審查權的審查委員，且該地是私人土地開發，公所有強烈要求業者做好水土保持等相關工作。

他說，陳情內容將轉送縣府相關單位處理，而光電業者也再度澄清，有關文資審查部分的管制區仍停工中。

(中時 )