金石堂書店新營店3年前熄燈後，今天上午重新開幕，吸引不少鄉親前往捧場。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

金石堂書店新營店新址位於三民路上，今天重新開幕。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

在國內擁有近40間門市的金石堂書店，新營店3年前熄燈後，今天上午重新開幕，100多坪的寬敞空間採複合式經營，吸引許多鄉親前往支持，店內人潮踴躍，台南市文化局長葉澤山、新營區長魏文貴也出席開幕活動，有民眾還說，「金石堂是小時候的回憶，希望新址可以長久營運下去。」

金石堂員工今年8月於地方臉書社團詢問試水溫，如果金石堂重回新營開店，鄉親是否會給予支持，PO文獲得5000多人回應，給予眾多意見。因此此次重新回到新營，也是受到當地鄉親的熱情回饋，才決定重回新營開店。

金石堂新營店採複合式書店經營，為全台第一間結合健康飲食、主打健康生活型態的複合式書店，提供擁有產銷履歷的各式養生料理和飲品，開幕當天晚上邀請在地部落客「強尼帶球」分享當地隱藏美食。

新店書籍陳設則台南文史哲，大台南吃、喝、玩、樂為主，規畫在地作家與歷史為主題的名人書坊，以每月一書方式介紹台南出身的作家、文學及人文史地，首波強打作者便是台南出身的作家黃越綏以及她的新書。

文化局表示，金石堂新營店重新開幕，新址鄰近新營文化中心，文化局除了樂觀其成，未來也積極規畫與書店合作，持續擴大新營區藝文連線領域。

(中時 )