位在美崙山的野菜學校今天揭牌。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

「野菜學校」是復育保種基地，現場結合文創裝飾，也將成為一處拍照打卡景點。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮阿美族野菜達人吳雪月，自大學教官退休後，10多年來投入野菜及原住民作物研究，復育罕見野菜，進行保種工作，並與縣府原民處溝通策劃，將美崙山公園生態展示館重新改造活化並與文創結合，成為野菜及原生植物保種基地，縣長徐榛蔚今與各界揭開牌匾，共同見證歷史性的一刻。

吳雪月說，以往在山林田野間，人們以為的「草」是部落INA眼中的寶，「採」著自然生成的野菜，「集」合了祖先的智慧、自然環境的給予，「慢」慢形成了阿美族世界的生活樣態，「吃」苦味的野菜，讓阿美族的味蕾顯得獨特且多元，取自於環境、依循著季節，阿美族是名副其實與大自然相互依存的族群。

縣長徐榛蔚指出，今年縣府舉辦首屆麵包果(巴吉魯)節，贏得非常好的口碑及迴響。這是花蓮的特色，也是台灣的美好，台灣文化的寶藏行銷也分享給全世界所有的在世界上的好朋友，讓他們看見原住民野菜文化的美好和深度，更有我們先人的智慧。

受邀出席的原民會前主委孫大川認為，人在思考環境變遷，我們與自然間的關係，轉換成為一種共生的概念，而非利用。隨之而來，依時序季節而產出，吃公平的、吃健康的、吃自然的、吃在地的、吃當季的成了消費主流，而這正是原住民的智慧飲食中的一環，讓「慢」成為生活中的基因找回，健康自然也會回來。

原民處長陳建村表示，「保留寶貴的原住民野菜文化與資產是我們的責任」，在「野菜教母」吳雪月的策劃以及原民處團隊認真推動執行下，把很重要的文化資產，透過野菜保種計畫保存起來，沿古再加上創新，讓年輕一代的年輕人更加的簡而易學。這是花蓮的驚嘆更是台灣的驚嘆，

會場播放台灣舞蹈大師張逸軍老師，拍攝的形象影片，豐富了野菜文化的藝術展現。又加上原住民裝置藝術家撒部‧噶照的作品，以漂流木等天然素材呈現最質樸與自由奔放的創作風格，與野菜豪放不羈的蔓生於山林田野間的風格形象相互輝映，讓大家認識了更多野菜種子的精奇與奧妙。

野菜學校幕後推手吳雪月說，美崙山自然生態豐富，光是可食用野菜就有13種，未來學生可透過課程、DIY手作及城市尋寶方式來認識野菜和種子，慢慢的建構原住民知識體系，同時協助部落小農來推廣，期盼未來各部落都能有一個種子交流中心。也預期未來美崙山地區將增添另一處拍照打卡景點。

(中時 )