聯發科技集團同仁每年於年終之際，都會舉辦歲末的送暖活動。今年度除了為弱勢偏鄉兒童與年長者發起的「聖誕心願認養」活動外，將贊助新竹首支職業籃球隊「新竹街口攻城獅」在新竹主場的首場的開球賽，並邀請新竹偏鄉的孩童一起觀賞，完成小球員心中的籃球夢，讓孩子延續追求夢想的自信。

聯發科技人資長林秀瑜表示：「聯發科技期盼透過職籃活動，關切並回應新竹的需求，凝聚在地人的情感。今年還結合每年聖誕公益活動，邀請新竹偏鄉孩童參與開幕賽，陪伴他們享受溫暖的耶誕佳節。而致力在地回饋，鼓勵健康運動風氣，正是聯發科技品牌精神『豐富及提升大眾的生活』的具體實踐」。

林秀瑜進一步表示：高科技產業及職籃運動看似截然不同的領域，但許多黃金法則其實有異曲同工之妙。包括重視紀律與榮譽、團隊合作、追求卓越，堅毅不畏戰等，都和企業經營目標吻合。

球隊的運作跟企業經營也有相似處，聯發科技成立23年來，講求團隊精神，不怕困難，不僅有5G晶片當前鋒，中鋒及後衛更有多樣化的產品如平板電腦、智慧電視與機上盒、智慧裝置等產品，一棒接一棒，爭取成為世界盃的灌籃高手，個人實力和團隊精神相輔下，建構起公司的競爭力。

「新竹街口攻城獅」是新竹第一支職籃隊伍，由一群擁有竹科背景的企業家聯合成立，球隊命名取自竹科最盛產的「工程師」諧音，藉由職業籃球隊的成軍，成為連結新竹的正向力量。也期待在符合政府規定的防疫及安全措施條件之下，鼓勵民眾享受休閒活動，讓民生及產業逐步恢復正常運作。

聯發科技多年來與公益組織舉辦各種志工活動，鼓勵員工與社會互動，找到更多具體實踐愛心與回饋社會的著力點，集團子公司包含絡達科技、創發科技及立錡等公司也共襄盛舉，一起帶給社會正向的能量。

公司每人一年有八小時志工假投入公益活動，志工活動都是由同仁自主發起，近年陸續完成了閱讀教育寫作計劃、品格教育、二手書籍玩具募集、新竹南寮淨灘活動、捐髮送愛心、氣球義賣等活動，期盼展現愛心與溫暖，讓更多需要的孩童及家庭得到幫助與關懷。

(工商 )