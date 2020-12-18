全聯甜點品牌We Sweet與咖啡品牌OFF COFFEE首次與有「貴婦級甜點」美名的高雄OPERA歐貝拉洋菓子專賣店聯名合作，打造最適合搭配咖啡的糕點，今（18日）起至明年1月21日共有6款新品，購買任2款We Sweet x 歐貝拉手工燒菓子加購1杯OFF COFFEE還可享現折10元優惠。

美式咖啡帶果酸味適合搭配有堅果食材的糕點，包含外層口感酥脆蓬鬆，夾層拌入蘭姆葡萄奶油的「達克瓦滋」；嚴選新鮮的核桃果仁，內餡有核桃餡的「核桃提娜」。「美式好朋友隨手盒」除了有達克瓦滋和核桃提娜外，還有採用法式製法，酸甜桑葚加上香濃巧克力的「法式桑巧」；以蜂蜜烘焙入味、杏仁片為餡並揉合香橙角呈現焦糖口感的「蜜蕾杏仁餅」。

全聯獨家「拿鐵好朋友隨手盒」，每盒4入，135元。（全聯提供）

奶香氣息的拿鐵搭配濃郁系蛋糕最對味，像是融入香甜濃郁黑芝麻醬的「杏仁芝麻蛋糕」；使用法國進口奶油烘焙，點綴法國布列塔尼海鹽的「佳拉特餅」。「拿鐵好朋友隨手盒」除了杏仁芝麻蛋糕、佳拉特餅，還有水果蛋糕，以及精巧的葉子造型，加入楓糖和三盆糖細心調味的「楓糖派」。

此外，全聯18日至明年1月7日還推出「咖啡大賞」，購買指定商品買1送1起、任2件加贈1枚ARCOS印花。其中，首推新登場的「KEY COFFEE綜合咖啡豆（淡雅/醇厚）」、「TAYLORS泰勒茶包式咖啡（義式風情/低咖啡因）」、「TODAY德國當代咖啡（阿拉比卡/濃縮）」等；最近熱銷的星巴克系列商品中，每年佳節受到消費者喜愛的限量款「星巴克節日特調咖啡豆」，層次豐富，帶有飽滿甜感及楓糖香氣。

(中時 )