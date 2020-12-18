替台灣帶回東京奧運女子拳擊門票的陳念琴，這次擊敗隊友林郁婷、羽球戴資穎、射箭雷千瑩奪下109年體育運動精英獎最佳女運動員獎，得知獲獎那刻她坦言驚訝，「很開心自己一直保持著對拳擊的熱情和用心。」

陳念琴在2020年東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區資格賽69公斤級銀牌取得東京奧運資格，與隊友林郁婷、黃筱雯、吳詩儀帶回4張奧運門票。

2014年摘下最佳新秀獎的她相隔6年再度獲獎，也是拳擊選手獲獎第一人，陳念琴說：「這獎項對我或是女子拳擊來說，是很大的肯定，拳擊在台灣算是冷門運動又是女子拳擊，在這麼多精英選手中得到殊榮，得獎就是榮耀，要傳承下去。」

除了入圍最佳女運動員獎外，中華女子拳擊對也入圍最佳運動團隊獎，但最終不敵體操隊，陳念琴笑說：「原本以為最佳團體是我們的，畢竟我們拿下4張奧運門票，不過沒得獎也沒關係，不管是誰得，對台灣選手來說都是肯定。」

(中時 )