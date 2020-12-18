長期關注萊豬議題、捍衛食安的醫師蘇偉碩近日在網路主張萊豬毒性是搖頭丸的250倍，經衛福部食藥署認定是不實訊息，依違反《食品安全衛生管理法》向警政署告發。對此，台北市長柯文哲表示，純粹以學術角度，他講的有誇大部分，但也質疑是否因此就傳訊，諷這是兩極化社會。

針對蘇偉碩遭衛福部告發的看法，柯文哲昨出席台北馬拉松會前記者會時表示，若純粹以學術來看，他講的也有誇大部分，但是不是要用司法傳訊的方式處理，坦言自己也不曉得，強調現在就是兩極化社會。

此外，針對台北市限縮迪化汙水處理廠投放時間及外縣市水肥進場，引發桃園業者反彈，還遭桃園市環保局長呂理德嗆「不厚道」。對此，柯文哲表示，這種事要中央出來協調，每個縣市有每個縣市的民意壓力。

柯文哲表示，這種事還是要中央出來協調，因為每個縣市有每個縣市的那種民意壓力，如果說桃園水肥要來台北市倒，我第一個反應是說啊為什麼不在桃園市倒，不能說歡迎全台灣的水肥都拿到台北市來倒，但若只要中央出來協調，我們都會合作。

(中時 )