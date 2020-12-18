疫情過後創業民眾激增，「第19屆台灣連鎖加盟創業大展」18日起至21日在台中登場，包括黑沃咖啡、築間餐飲集團、麥味登、拉亞、弘爺等64家連鎖加盟品牌參展力挺、展出近200個攤位，預期4天展期將吸引2萬人次入場參觀！後疫情時代，有許多餐飲加盟總部觀察到，有一股「青流創業」正大量注入餐飲產業！

主辦單位-台灣連鎖加盟促進協會表示，今年參展品牌眾多，7成是餐飲類，包括早午餐、手搖飲、各式小吃等。如日前掛牌上櫃的麥味登、全台分店數最多的弘爺漢堡雙強領軍，加上擁有龐大粉絲的拉亞漢堡、有「南霸天早餐」稱號的晨間廚房等品牌參展，讓早午餐創業擁有各種經營風格。

另外，今年適逢寒冬，許多熱食及火鍋業者積極拓展全台連鎖加盟版圖。其中，目前全台總店數逾71間的築間餐飲集團，旗下的築間幸福鍋物與燒肉品牌，是台中展櫃位最大的加盟商，祭出「保證前兩年毛利888萬元/年」，今日開展吸引許多有意者洽詢；手搖飲品牌如中區人氣茶飲「BubbleZ」、健康飲品「北回木瓜」、長青品牌「康青龍」等參展，同樣是詢問度的人氣品牌。

此外，今年受到疫情影響，讓許多被動無人化創業模式，頗受創業民眾的青睞。如近來在台中地區以全聯、寶雅等多通路為銷售通路的「幸福水屋共享水站」，頗受想藉由被動式創業、增加收入的上班族喜愛。

疫情翻轉創業年齡，20至39歲成為後疫情時代早午餐創業主力！過去早午餐加盟主大多為中年轉業，以拉亞漢堡為例，今年前8月加盟拉亞平均年齡為37歲，較2019年同期下降2.5歲；以往40歲以下加盟主不到4成，今年前8月提高至65％；其中又以20至29歲加盟主成長333％最高，顯示後疫情時代，早午餐已成為青年創業的新選擇！

台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東在開幕致詞時表示，疫情後的各種生活型態跟商業行為正在改變，要如何選擇創業的種類跟品牌相對重要，這次參展的加盟品牌，都是今年在疫情下快速做出轉變、調整經營模式，才得以生存下來的品牌，呼籲想創業的民眾，不妨多花點時間了解各連鎖加盟品牌的經營特色跟強項，從中找到最適合自己的創業選擇。

(工商 )