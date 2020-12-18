經濟部18日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再添6家中小企業擴大投資53億元。其中以維閣實業是臺灣最大人造石英石(QUARTZ)的石材製造商，投資金額最高，預計斥資35億元在花蓮擴建廠房，增設6條人造石英石產線，導入自動化低能耗製造程序，將傳統石材加工業轉型符合循環經濟之產業。

這次通過的業者包括維閣實業、台灣志氯化學、浤溢國際貿易、永穩企業、加銘鋼鐵工業及維亮機械。目前「中小企業加速投資行動方案」已召開69次聯審，通過457家中小企業投資約1,961億元，帶來19,334個本國就業機會。截至目前總計投資臺灣三大方案已帶動757家企業投資約1兆1,610億元，預估創造97,718個本國就業機會，後續尚有43家企業排隊待審。

維閣實業是臺灣最大人造石英石(QUARTZ)的石材製造商，也是臺灣第一家由傳統石材加工業成功升級為智慧製造之企業，榮獲歐美多項標準之認證，在美國及加拿大市場佔有一席之位，為進一步擴展全球市佔率，計劃招募75名本國員工，斥資35億元在花蓮擴建廠房，增設6條人造石英石產線，導入自動化低能耗製造程序，將傳統石材加工業轉型符合循環經濟之產業，所製造之事業廢棄物組成穩定且具再利用特性，為東部區域發展達到環境友善之目標。

台灣志氯化學是由美商Westlake與美商PPG合資之公司，以最新膜析法鹼氯製造技術生產液氯、液鹼、鹽酸、漂白水及氫氣等項目，充分供應國內化學工業所需之高附加價值氯洐生物。為響應全球節能減碳之趨勢，計劃斥資逾8億元在高雄小港新增電解槽廠房，引入更為節能形式之Bi-Polar電解槽，並於鹽水處理單元增設精濾器，提升電解槽之電流效率，預估未來可節省9%至10%耗電量，減少碳排相當於38座大安森林公園之吸碳量，成為綠能科技示範表率。

浤溢國際貿易為因應今年COVID-19(武漢肺炎)爆發而成立之公司，目標以全MIT製造醫療口罩、熔噴布、內外層不織布等相關防疫產品，現與日本及新加坡供應鏈接洽相關訂單，未來規劃加入口罩國家隊，為此擴大投入逾4億元，計劃在臺南市官田興建廠房，增設智慧化自動生產線，導入ERP與MES系統，期盼未來打入歐美市場，開拓國家口罩隊新藍海市場，同時也為在地創造415個就業機會。

永穩企業以生產販售塑膠包材、各類膠帶為主，由於網購平臺崛起，轉而將事業觸角伸入破壞袋市場，國內各大網購平台皆為其客戶。近年來更投入破壞袋環保素材、循環經濟理念的開發，並積極配合政府推廣網購環保聯盟政策，與國內外各大知名廠商長期合作、共同推動。由於原有產能已滿載，計劃斥資逾1億元在桃園龜山興建廠房，同時引入最新款智慧化設備，改善關鍵製程以一條龍作業模式服務顧客，為發展外銷打下厚實基礎，將為國內增加6個就業機會，並帶動產業發展。

加銘鋼鐵工業是專業鋼鐵加工製造廠，服務包括鋼板銷售、鋼板/鋼構/鋼管之切割、折壓、滾圓、組裝等客製化服務，可運用於離岸風電、基礎建設、造船遊艇業、機械業、各式工程、廣告看板及裝潢等方面。為就近服務大發、萬大及和發等工業區之客戶，發揮產業聚落效應，計劃斥資逾3億元在高雄大寮區新建和發一、二廠，導入智慧製造機械，增加新銷售項目產線，同時引入WMS、MRP、MES與物聯網等系統，以期未來能承接規模較大、技術難度較高之訂單，將為國內創造30個工作機會。

維亮機械致力於金屬機械鈑金製造，可用於自動化機械設備、電子產品、木工機械、運動器材、家飾傢俱等方面，除供國內使用外，亦外銷至美國、歐洲、中東等地。為持續創新研發且期許將來能以自有品牌行銷全球，計劃斥資6千萬在臺中大里既有廠房，導入全自動加工生產線，減少人員作業風險，且能使工廠24小時維持運作，增進製程效率與產品品質，能快速回應市場需求，發揚臺灣製造實力，將為國內增加2個就業機會。

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