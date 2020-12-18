招標金額39.4億的「亞洲．矽谷創新研發中心」原本18日公布評選結果，但遭質疑有廠商資本額不足卻能投標，桃園市政府新建工程處緊急暫停公布。不過新工處強調，並未訂定特定投標資格，但有廠商提出異議申訴，將等申訴結果後再進行程序。

新工處回應，近年工程多次流標，營建市場缺工又缺料，為擴大廠商參加投標意願，此案投標須知，並未訂定特定投標資格。此次也有2家廠商投標，均審查通過。也符合採購法規定，但因為有廠商提出異議、申訴，為避免爭議，將等到桃園市法制局採購爭議委員會做出決定後，再進行採購程序。

市議員牛煦庭表示，此案招標過程爆發爭議，14日進行資格審查時，單獨投標的1家公司，遭質疑資本額3.5億元，但決標金額是39.4億，違反該案投標須知第67點規定，加上營造法有規定，工程決標金額不得高於廠商資本額的10倍，當時就有人質疑。

牛煦庭說，資格審查的目的，就是依照投標須知規定，淘汰不具決標資格的廠商，但接獲檢舉，該公司資本額不足，應該不予決標，卻能通過市府資格審查，參加第二階段評選。他懷疑市府「開後門」，放行不符合此資格的廠商。不但有違反採購法疑慮，也損害其他守規則的業者，更破壞政府採購公信力。

新工處說，的確有規定決標金額不得高於廠商資本額的10倍，但若業者在投標到決標這段期間增資，就可以符合規定。另外記者會是要公布評選優先順序，這階段還有議價、議約才會決標，為避免民眾混淆，也有廠商提異議，才會先暫停公布優先順序，也暫停採購程序。

(中時 )