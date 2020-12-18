桃園市議員朱珍瑤（左）、新北市議員江怡臻（右）18日試乘大溪經八德往鶯歌公車路線，為北桃通勤民眾發聲。（市議員朱珍瑤提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市八德區、新北市鶯歌區是緊鄰生活圈，桃園市議員朱珍瑤、新北市議員江怡臻今日試乘八德往返鶯歌火車站公車路線，為北桃通勤民眾發聲。

桃園市及新北市交通局共同合作，規畫兩市交界的大眾運輸，公車路線由大溪復興路康莊路口出發，行經八德重劃區興豐路，再走中正一路，抵達鶯歌火車站，總計36站，單程約1小時又10分鐘。

朱珍瑤指出，此路線規畫一年多，是競選時對上班族北桃來往族群的承諾，非常開心終於實現；另也針對新北市民沿途經過埤塘生態公園和大溪老街。她說，歡迎大家搭乘公車來桃園玩，一趟公車連結北桃，非常划算。

江怡臻議員和朱珍瑤議員表示，這條路線仍有美中不足的地方，建議增加鶯桃路、桃鶯路的站點，也希望讓鳳鳴地區的民眾能夠搭乘，讓更多人能夠使用。

朱珍瑤表示，許多鶯歌人移居桃園，假日時會回娘家、婆家，這條路線非常便民。更是要用心規畫好好完成。此路線將先試營運三個月。朱珍瑤說，希望能夠在明年1月上路。未來捷運三鶯線完工，將延伸到桃園捷運綠線，這條路線作為先行測試路線，培養民眾搭乘習慣。

江怡臻表示，很滿意試乘，未來將逐步形成鶯歌桃園更加緊密的生活圈，這條路線的成立勢在必行。而這次兩市的議員共同會勘，除了反映各自選區民眾的需求外，也可以合作監督要求兩市的市府，務必要謹慎規畫此地的交通問題。未來試營運時期，歡迎民眾踴躍搭乘，並提出回饋的意見，幫助市府可以做得更好。

(中時 )