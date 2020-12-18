中華職棒聯盟會長吳志揚任期屆滿將卸任，今中職領隊會議上，5支球團一致推舉立法院副院長蔡其昌接任新任會長。對此，蔡其昌稍早受訪表示，他是一個棒球迷，但職棒會長角色不太一樣，是榮譽也是責任，必須下周與職棒聯盟及各球團見面後，了解各方期待及是否有能力達成任務，通盤考量後再正式回應。

對於5支球團的聯合推舉他接任中職會長，蔡其昌感謝球團肯定，但他認為職棒聯盟會長是榮譽也是承擔，尤其是他過去長期對基層棒球很支持，也協助爭取軟硬體設施改善，但職棒會長角色不太一樣。

蔡其昌說，從事政治工作那麼久，所有位置都是來做事解決問題，因此希望跟5支球團見面後，了解各球團希望他協助解決的問題，見面溝通後再回應，現在講太多話都不恰當。

蔡其昌說，他很樂意為棒球服務，但中職會長這個位子不容易做，必須統領聯盟，協調5支球團，並辦好比賽及照顧好球員及廣大的球迷，責任重大，因為不清楚各球團今天開會內容及想法，希望等到見面後彼此交換意見，再來正式說明會比較好。

(中時 )