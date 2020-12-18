蔣尚義將回鍋大陸晶圓代工龍頭中芯國際震撼兩岸半導體業界，聯合首席執行長梁孟松因沒被中芯國際董事長周子學事先告知，深感不被尊重，導致梁孟松在董事會上憤而請辭，替中芯國際在先進製程研發上增添變數。對此，港媒報導指出，華為創辦人任正非先前指稱「晶片的製造世界第一在台灣」，並非虛言。

華為心聲社區網站11月11日發布任正非談話，北京當局面對美國封殺華為行動，也意識到大陸半導體自主化的重要性，但仍面臨不少挑戰，任正非坦言，大陸晶片設計已步入世界領先，華為目前積累了很強的晶片設計能力。任正非強調，「我們國家要重新認識晶片問題，晶片的設計當前大陸已經步入世界領先，華為目前積累了很強的晶片設計能力；晶片的製造世界第一在台灣。」指出大陸在製造設備、基礎工業、化學製劑都有問題。

至於這次蔣尚義回鍋，將專注在先進封裝技術，這與過去3年梁孟松主導的先進製程研發有所不同，但無論哪條路線，《香港經濟日報》分析，先前外國財經媒體報導，諮詢商Bernstein分析師團隊在報告提到，中芯國際近來的技術發展都能直接歸功於梁孟松，至於蔣尚義加入行列，副董事長頂多是個顧問職位，大方向以及人脈是強項沒錯，但在製程技術研發上，梁孟松還是這些年成功替中芯國際邁入14奈米、N+1以及N+2製程技術的主要推動人。

《香港經濟日報》認為，總結來說，梁孟松、蔣尚義都是台積電舊將。華為2019年就遭到美國商務部出重手，列入實體清單，今年又宣布只要是使用美國技術的半導體產品與服務，都要經過美國商務部核准通過才放行，台積電也宣布在9月14日後不再供貨給華為，華為旗下海思半導體的末代處理器麒麟9000，採用台積電5奈米製程，原本有機會與蘋果A14處理器一較高下，但隨著美國禁令到來，晶片來源直接遭到阻斷。

這次的「蔣來梁走」，反映就算大陸開始啟動半導體自主化，還是相當依賴包括台積電等台灣的半導體高階人才，就算中芯國際背後有國家大基金挹注，季數仍握在別人手上。

最新消息指出，川普政府打算在下台前，將中芯國際等陸企列入實體清單，由於先前中芯國際已經被列入美國商務部的出口管制措施對象、美國國防部的與大陸軍方相關企業限制名單，中芯國際遭各方指數公司剔除成分股，若中芯國際真的被列入貿易黑名單，不僅半導體生產設備無法進口使用，甚至也將被迫斷絕與美企的業務往來，失去生產先進製程的極紫外光(EUV)光刻機台，中芯國際未來發展仍受限制。

(中時新聞網)