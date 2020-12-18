純網銀LINE Bank疑似未獲准開業就先「偷跑」，金管會主委黃天牧18日表示，先不要用「偷跑」兩字來形容，會先給LINE Bank說明的機會，要先了解原因才能確定事情嚴重性，於審核執照時綜合考量。

LINE新上線「揪團」功能，其中，收款、轉帳支付方式之一為LINE Pay Money，參加的用戶須勾選一份使用同意書，同意後，LINE corporation及其關係企業，包括還未拿到營業執照的連線商業銀行股份有限公司(LINE Bank)，都可查看並使用用戶資料，遭外界質疑未取得營業執照，卻已「偷跑」。

對此，黃天牧18日在出席「第10屆菁業獎頒獎典禮」接受媒體訪問時回應，先不要用「偷跑」來形容，金管會了解事件原委後才能確定事情嚴重性，以及是否影響其執照審查，會綜合考量。

LINE Bank則在18日發出澄清表示，目前LINE Bank尚未開業，LINE用戶無法在「LINE揪團」服務中，選擇以LINE Bank帳戶作為收付款項的方式，不會有取得用戶個資的疑慮，因LINE Bank未取得個資，也無從通知使用過「揪團」功能的人進行開戶。

LINE Bank指出，LINE Bank尚未取得營業執照，亦未正式營業，未來LINE Bank開業之後，客戶個人資料之蒐集、處理及利用，都會經過客戶同意、且在符合個人資料保護法之下進行。

LINE在17日於LINE「揪團」相關使用條款中刪除連線商業銀行股份有限公司、LINE Bank等字樣。

金管會在2020年12月8日就已核發出首張營業執照給樂天國際商業銀行，樂天開始進行試營運後即可正式上路，而連線商業銀行(LINE BANK)及將來商業銀行，也正積極準備開業相關事宜。

(工商 )