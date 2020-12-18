中共中央與大陸國務院18日召開中央經濟工作會議，列出2021年工作八大重點，包括強化國家戰略科技力量、增強產業鏈供應鏈自主可控能力，堅持擴大內需、全面推進改革開放、解決好種子和耕地問題、強化反壟斷和防止資本無序擴張、解決好大城市住房問題及做好碳達峰、碳中和工作。

會議提到，2021年宏觀政策要保持連續性、穩定性、可持續性。要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，保持對經濟恢復的必要支持力度，政策操作上要更加精准有效，不急轉彎，把握好政策時度效。要用好寶貴時間視窗，集中精力推進改革創新，以高品質發展為「十四五」開好局。

會議表示，要把擴大消費同改善人民生活品質結合起來。有序取消一些行政性限制消費購買的規定，充分挖掘縣鄉消費潛力。要大力發展數字經濟，加大新型基礎設施投資力度。要擴大製造業設備更新和技術改造投資。

會議表示，2021年要增強產業鏈供應鏈自主可控能力。2021年要統籌推進補齊短板和鍛造長板，針對產業薄弱環節，實施好關鍵核心技術攻關工程，儘快解決一批「卡脖子」問題，在產業優勢領域精耕細作，搞出更多獨門絕技。要實施好產業基礎再造工程，打牢基礎零部件、基礎工藝、關鍵基礎材料等基礎。要加強頂層設計、應用牽引、整機帶動，強化共性技術供給，深入實施品質提升行動。

還要強化反壟斷和防止資本無序擴張，會議表示，金融創新必須在審慎監管的前提下進行。反壟斷、反不正當競爭，是完善社會主義市場經濟體制、推動高品質發展的內在要求。

會議表示，國家支援平台企業創新發展、增強國際競爭力，支援公有制經濟和非公有制經濟共同發展，同時要依法規範發展，健全數位規則。要完善平台企業壟斷認定、資料收集使用管理、消費者權益保護等方面的法律規範。要加強規制，提升監管能力，堅決反對壟斷和不正當競爭行為。金融創新必須在審慎監管的前提下進行。

(工商 )