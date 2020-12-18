電腦品牌華碩近年以電競品牌「ROG玩家共和國」，在國際電競圈打開了一片天，不過昨（17日）就因為原定要與日本虛擬網紅經紀公司Hololive於網路直播，可因Hololive早前旗下Vtuber過去曾被爆有辱華風波，引起大陸網友不滿，因此直播即被取消，而華碩大陸社群小編更在大陸ROG微博帳號因寫道華碩為「中國公司」，造成台灣網友灌爆臉書嗆抵制。

華碩ROG粉絲團被台灣網友灌爆嗆抵制。（翻攝華碩ROG粉絲團）

原定與華碩的ROG品牌進行直播的日本虛擬網紅經紀公司Hololive，因先前曾有直播主在節目中將台灣列為國家，還有另一位直播主因將台灣列為直播粉絲占比的「上位之國」，2事均引發大陸網友抗議，2位直播主的平台直播間也遭關閉，母公司Cover股份公司也因此被暫停直播，更正式宣布hololive中國將停止直播，意味著將退出大陸市場。

而華碩近日因想打開日本市場，因此與日本虛擬網紅經紀公司Hololive合作進行直播，可因以上的辱華風波而導致直播取消，而華碩大陸社群小編就在大陸ROG微博帳號中，提出3點聲明包括「1. 國區對於這次合作並不知情，各區域的合作由各區域負責。」、「2. 雖然1.這麼說，但大家認的是品牌，作為一家中國公司更是要嚴肅對待此事，我們希望可以直接取消原定的直播。」，最後再加上「木口nm必死（木口為日文指Hololive，意指Holo你媽必死）」，另外更寫到「刀已經架在老板脖子上了」

華碩ROG粉絲團被台灣網友灌爆嗆抵制。（翻攝華碩ROG粉絲團）

此事一出後，台灣網友都紛紛到華碩粉絲團灌爆留言，指「現在才知道你是中國公司，台灣只是分公司啊。」等留言，不過近年華碩的確相當重視海外市場，以今年因著疫情而不能舉辦實體的發表會為例，華碩都選擇將發表會的時間定在海外的上班時間，可對於亞洲市場來說卻是深夜時間，讓不少網友都質疑是不是忽略了原來的市場。

也有網友翻出2018年華碩ROG的貼文提及的「ROG共和國玩家正在抵抗極權政府、爭取自由」的貼文，揶揄此次的事件，不過台灣公司至今也仍未有任何回應，有資深公關就認為，此事可是國際的公關事件，因為不管哪一位公關作出回應，都將一次得罪台灣、大陸及日本的粉絲。

(中時 )