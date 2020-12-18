宏匯廣場引進新莊最大的電影院「美麗新宏匯影城」25日起試營運，趕上《神力女超人1984》、《靈魂急轉彎》等好萊塢大片上檔，活動期間結帳時刷玉山宏匯廣場聯名卡，當日累滿4000再贈100元電子商品禮券，可憑館內消費滿額實體簽單，至美麗新宏匯影城享66折的購票優惠。

看準耶誕、跨年、尾牙商機，宏匯廣場搭配影城開業於24日至2021年1月5日推出為期13天的「年終最強回饋」活動，全館百貨服飾當日累滿2000送300元，包含200元電子贈品券、100元餐飲電子贈品券，累贈無上限、回饋高達15%。

宏匯廣場引進新莊最大的電影院「美麗新宏匯影城」25日起試營運。（宏匯廣場提供）

此外，還舉辦「逗熱鬧看電影」活動，31日全天全場次99元，歡慶開幕票價優惠，活動詳情請見美麗新宏匯影城官網公告；「儲值電影免費看」則是25日至31日於美麗新宏匯影城新申辦「NEW LIFE扭樂卡」，新儲值滿2000元送標準廳1張，每日限1000名，送完為止。

(中時 )