儘管伊朗不斷收緊對德黑蘭的經濟制裁，但據《美聯社》最新衛星照顯示，伊朗已默默開始福爾多(Fordo)的地下核設施工程。報導指出，雖然仍不清楚此次工程的目的，但隨著川普與拜登即將展開權力交接，任何舉動難免引發關注，甚至讓人聯想伊朗正以實際行動回應美國制裁。

據衛星照顯示，福爾多的核設施工程開始於9月下旬，施工點為福爾多西北處，座落於德黑蘭西南方90公里的什葉城市科姆市(Qom)一帶。到了12月11日，現場則正在挖掘數十支支撐建築物的樑柱地基。

衛星照顯示，伊朗正默默進行福爾多一帶的地下核設施工程。(圖/美聯社)

報導指出，這次施工點鄰近福爾多山中的地下核設施，建立在山中目的在於避免空襲。鄰近建築物中則有伊朗國家真空技術中心，為提煉濃縮鈾的核心技術單位。

報導表示，興建中的核設施周邊有群山屏蔽，還有砲陣地與其他防禦工事。估計大小約1個足球場，可容納3000臺離心機。麻雀雖小卻堅固無比，足以讓美方懷疑其具有軍事目的。

明德大學國際研究學院學者路易斯(Jeffrey Lewis)解釋，各方毫無疑問會留意福爾多工程的進度，並以此為伊朗核計畫發展方向。至於伊朗駐聯合國代表與國際原子能總署(IAEA)，則未回應美聯社的報導。

事實上，早在2020年7月，伊朗動工納坦茲核設施的舉措就已為人掌握。雖然伊朗從未公開承認在福爾多有任何新的核設施工程，但早在2009年西方世界也發現德黑蘭正在福爾多大興土木。

在2015年伊朗核協議中，德黑蘭同意限制濃縮鈾，以換取各國取消經濟制裁。隨後美國總統川普以德黑蘭發展彈道飛彈計畫為由，片面退出伊朗核協議，並收緊對德黑蘭的經濟制裁。自此，伊朗逐漸擺脫協議的限制，隨著一連串事件的發生，更讓兩國陷入戰爭邊緣。

在2015年核協議中，伊朗應停止濃縮鈾提煉，而僅能發展民用核能。此外，濃縮鈾純度也限制在3.67%以內；不過，報導指出，德黑蘭正將純度提升到4.5%，日前更通過法案將提升到20%，逐漸朝核武等級的90%純度前進。甚至，伊朗也拒絕IAEA派員前往視察。

不過，報導也分析，德黑蘭通過法案並拒絕IAEA派員前往，旨在向歐洲施壓以自美國經濟制裁中解放。專家認為，因核協議的限制，伊朗實際上將核計畫限制於和平用途；隨著川普撕裂協議，只要伊朗想要，以其儲存的濃縮鈾至少可生產2枚核武。

(中時新聞網)