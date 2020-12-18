看好南科園區發展迅速，周邊人口逆勢成長，距離南科車程不到半小時，台南地區第一家燦坤「新十代店」燦坤LifeStyle文賢店，於今(18)日全新開幕；燦坤董事長林技典在開幕式表示，新十代店格主打寬敞、明亮、舒適，還有3A(Anytime Anyone Awesome

)及四「心」級的服務，主力訴求為用心的經營、安心的購物環境、貼心的服務、放心把需求交給燦坤，讓每位來到燦坤的消費者，都能擁有放鬆愉悅的心情，打造屬於自己家的生活風格。

林技典強調 ：「3A4心是我們接下來最主要的經營理念 , 希望每個進到賣場的消費者, 都能享受到最好的服務,我們會跟消費者永遠站在一起！燦坤也會從台南這個地方更加發光發熱」。燦坤LifeStyle全台目前共有四間店，包括新開幕的台南文賢店，以及三重重新店、台北博愛店、新竹竹東店等。

台南文賢店為雲嘉南區第一間ＬifeStyle店, 為回饋台南消費者，即日起至12月20日，開幕限量回饋禮，包括SONGEN松井2.2L直立式雙桿蒸氣掛燙機原價3,980元，限量25折只要999元、歐姆龍手臂式血壓計原價1,480元，優惠價899元，消費滿額5,000元，還可抽iPhone 12 64G （紅色）！

此外，為了搭上近年來，伴隨台南購屋需求增加，生活家電的需求也相對提升很多，所以文賢店也推出許多家電相關購買優惠，包括洗衣機、空氣清淨機、冰箱或是小家電，指定商品45折起，像是dyson Supersonic吹風機HD02銀原價14,600元，專案價只要9,999元、、LG PuriCare空氣清淨機（WiFi版）原價21,900元，展示優惠價9,900元、Panasonic 10公斤大海龍洗衣機原價11,490元，優惠價7,990元、SAMSUNG 443公升雙循環雙門冰箱原價27,900元，限時優惠82折起，都是限時限量的優惠。

同時，燦坤也建議消費者只要一次入會，可享終身優惠！若申辦其聯名卡，單筆累積0.5％還元金，等同現金回饋，最高市價1,490元贈品，加入會員即可輕鬆入手。

(工商 )