勤益科大文化創意事業系學生有感於銀髮時代來臨，老年議題更顯重要，以「不老研究室」為主題，投入銀髮生活探討與創作。（林欣儀攝）

展現大學4年學習成果，國立勤益科技大學文化創意事業系舉辦第11屆畢業成果展，以「配方PLAYFUN」為主題，整合文史、美術與影音等多元素，學生們將展場布置成超市，提供觀者另一種新感受；東海大學工業設計周也登場，主題為「睡夢中」，利用巨大枕頭帶領民眾走入夢境。

勤益科大「配方PLAYFUN」畢業展內容分別以平面設計、影音媒體及旅遊行銷等方式呈現，展場規畫為「Fun設區」、「Fun映區」及「Fun賣區」、「Fun閃區」，展出46位學生創意，其中，4個女生創作的「臉蛋天才」是透過濾鏡傳遞她們對美的追求與想像，目前已與中華電信等產業合作，吸睛十足。

另一件作品「不老研究室」則專門投入銀髮生活探討，創作成員劉宛怡說，她的爺爺因膝關節退化導致行動受影響，而同隊成員家中也都有爺爺、奶奶出現失智等老化問題，深刻感受到健康與銀髮生活的議題更需要社會重視，藉由地墊創作、桌遊設計與繪本製作等方式呈現銀髮族食衣住行中該注意的問題。

勤益科大校長陳文淵指出，學生們的作品一年比一年進步，結合科技、產業概念，更務實的貼近社會實際需求，未來希望達到接軌產業界，讓學生的創意能獲得利用，甚至達到接軌就業的目的。

東海大學工設周展場入口以不規則長條型裝置藝術為設計，透過意境走廊、帶領參觀者進入夢中，內部則規畫好夢區、惡夢區，呈現設計的發想到執行面，值得一提的是，展區中有設計一處網美區「時間黑洞」，帶領民眾了解工設系的各項材料與特性。

(中時 )