高雄市議員黃捷罷免案，將在明年2月6日舉行第三階段投票。同樣被罷免的高雄市議員陳致中，卻面臨罷免案被退件一萬多份，恐無法成案的局面。政治網紅「四叉貓」劉宇就指出，罷中收件22日將截止，若這次失敗想捲土重來，必須更換領銜人才行，但原先遞件的3300份連署就無法重複再用。

中選會12日表示，罷免陳致中二階段連署案，經高雄市選委會依《選罷法》規定查對連署人名冊審核，原連署人人數計2萬9018人，戶籍地不在選區及重複連署等不合規定，刪除1萬3373份，連署書為1萬5645份，尚缺1萬2417份。

《選罷法》規範指出，罷免領銜人收到公文後次日十天內，須完成缺件補件。據港媒《中評社》取得罷免陳致中總部發言人郭倫豪說法17日指出，總部已收到公文，但因為缺件數量過於龐大，要在10內補齊難度相當高，總部送件時只備了3千餘份補件，若無法連署成功，最後只能接受。

政治網紅四叉貓，PO出4個罷免案目前進度。(圖/翻攝自 四叉貓臉書)

四叉貓今天(18日)則在臉書表示，罷中這次若補件失敗，要再重新跑一次罷免連署流程，就必須更換領銜人，依《選罷法第83條》規定，簽過第一階段的3300人就不能再重簽。此外，他也附上一張圖指出，罷免民進黨高雄市議員高閔琳，因起跑較晚，目前還在二階段罷免連署中，預計送件截止時間為2020年1月3日。

【罷免黃捷成案】投票日2021/2/6 今天罷免黃捷第二階段連署書審核完畢， 雖然不合格率高達26.83％但是有達到最低門檻， 所以將在明年2月6日舉辦罷免投票． 第二階段門檻：28783 第二階段送件：41683 第二階段... 由劉宇發佈於 2020年12月17日 星期四

(中時新聞網)