高爾宣18日出席「西門PLAY樂購町」開幕記者會，人氣看漲的他，農曆年前已接逾30場活動，談及今年被爆霸凌黑歷史等負面新聞，他自嘲：「我朋友都跟我說，我是『2020年最累的男人』。」坦言現階段對酸民的攻擊還無法釋懷，「希望有一天可以笑著說『那些都不痛不癢』，現在還笑不出來，但覺得快了」。

他上週參加新北耶誕城演出，耳機意外出狀況，「那天對我來說是最意外的，耶誕城在唱的時候有聲音會打回來，我聽到了兩個鼓的聲音，就是聽不到背景音樂，唱的時候很沮喪」，幸好聽回放沒太大問題，「賭對了，有賭在對的拍子上，跨年演出有點緊張，要多練幾次團」。

有趣的是，瘦子之前受邀於簡單生活節獻唱，在台上笑虧高爾宣表演時都喜歡把麥克風交給歌迷，要大家幫忙唱歌；高爾宣今被問此事，大笑表示：「瘦子就是很愛開玩笑，我們很常都會聊天，其實一個人饒舌，要唱又要饒真的蠻累的。」

(中時 )