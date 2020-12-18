金門全島最高的聖誕樹，在金大星形廣場亮起來。（金大提供）

小朋友在金大開心分享節慶的溫馨和喜悅。（金大提供）

金大校長陳建民與師生和社區左鄰右舍，在點燈儀式中開心同樂。（金大提供）

金大聖誕節親子活動，難忘的校園美好回憶。（金大提供）

以邁向國際化為目標的國立金門大學，今年更有聖誕節的氣氛，綜合大樓〈星形廣場〉精心布置的大型聖誕樹與五彩燈飾，為寒冬帶來繽紛熱鬧，讓師生都十分開心。

金大校長陳建民與師生和社區左鄰右舍，在點燈儀式中，與扮演聖誕老公公和麋鹿的同學在高約10公尺的聖誕樹前開心唱歌、表演，分享金大人的溫馨和喜悅。

陳建民表示，聖誕樹象徵生命長存，點燈則代表迎接光明的到來，也象徵金大這個大家庭永遠充滿愛、溫暖與希望，感謝在歷任校長和全體教職員的共同努力下，讓來自台灣、中國大陸、港澳、馬來西亞、越南、印尼和阿根廷、巴布亞紐幾內亞、韓國、迦納等地的僑生、外籍生雖在新冠肺炎疫情期間，仍能安心課業學習，並持續推動校務發展。

金大表示，金大聖誕樹是全島最高，周邊裝飾多彩動感的燈廊、燈瀑並播放聖誕音樂，將展示到明年2月，歡迎鄉親和遊客到金大體驗聖誕氣氛和打卡留念。金大也將於12月26日舉行Merry Kins Mas聖誕晚會，歡迎大家共度歡樂時光。

(中時 )