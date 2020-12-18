台灣機車路權促進會「待轉大富翁」活動今晚在板橋舉行。（王揚傑攝）

台灣機車路權促進會為抗議機車待轉政策不合理，今（18日）晚6時選在新北歡樂耶誕城活動周邊的中山路、新府路口舉辦「待轉大富翁」活動，聚集約10輛機車在路口不停待轉，另有成員則在場宣講，要求中央及地方政府取消強制機車兩段是左轉，活動將持續到晚間8時30分。

由於正值新北歡樂耶誕城期間，周邊車流量較平日大幅增加，轄區海山警分局為避免活動影響交通，特別規劃派遣38名警力，加強疏導路口淨空。警方表示，現場若未影響交通順暢，將以疏導為主，若造成交通壅塞、影響其他用路人權益，將依道路交通管理處罰條例開罰。

台灣機車路權促進會成員羅宜表示，不管是台北市、新北市政府，盡快取消強制機車兩段式左轉，以及內側車道禁行機車，這才是真正安全，符合一般人道路使用邏輯的方式，正確的道路駕駛觀念就是左轉車靠左、右轉車靠右，直行車就是靠中間，配套措施就是內側車道取消禁行機車，讓車輛不以車種分流，而是以車速、車向分流。

新北市交通局、警察局今天下午已和「台灣機車路權促進會」成員會面討論，會中達成初步共識，對該促進會提出有關「塗銷禁行機車道」、「機車自行選擇是否兩段式左轉部分」，將建立意見交換平台，對該促進會提出的重點路口，每月開會討論交換意見。

新北耶誕城「待轉大富翁」 警加派警力疏導路口交通

(中時 )