疫情後台灣首場標籤認證馬拉松賽事「2020台北馬拉松」將在20日上午6時30分於市府前廣場準時開跑，共約有2萬8千名跑者參賽，其中包括國內好手何盡平、蔣介文、周庭印、曹純玉、張芷萱、朱盈穎等，紛紛摩拳擦掌準備在今年的全新賽道上一較高下，同時在貫徹防疫及入境隔離措施下，依世界田徑總會銅標籤認證賽事規定，主辦單位邀請到12名國外菁英選手抵台接受隔離後參戰，讓今年的臺北馬拉松更具意義，期盼所有跑者都能「勇感呼吸」。

正式邁入第24屆的台北馬拉松持續在宣傳、賽事及服務面升級進化，今年調整賽道，納入素有「台北華爾街」之稱的南京東路，終點更史無前例地跑進台北體育園區，為的就是讓跑者耳目一新！在賽前記者會中，台北市長柯文哲與一眾來賓揭曉全新路線，期待國內外跑者共襄盛舉，朝國際知名城市馬拉松為目標邁進，讓「台北馬拉松」成為台北的運動城市名片。

今年在新冠肺炎疫情影響下，受限於防疫隔離的規定，各項賽事來台參賽的國外選手大幅減少，然而仍有很多國外菁英選手對本賽事相當有興趣躍躍欲試，依世界田徑總會銅標籤認證賽事規定，主辦單位邀請12位國外菁英選手來臺參賽，為此特別準備專屬跑步機於每位選手的隔離房間內，讓這些國外菁英選手專心備戰這場今年罕有的標籤認證賽事。

其中來自肯亞的Elisha Kipchirchir Rotich剛在去年的阿姆斯特丹馬拉松創下個人最佳成績2小時5分18秒，他的同胞好手Paul Kipchumba Lonyangata也有2小時6分10秒的個人佳績，另一位實力相近的衣索比亞選手Chele Dechasa Beyene在去年首爾馬拉松以2小時6分25秒拿下第三名，高手雲集也讓男子組競爭格外激烈！

女子組方面則由今年初以2小時23分29秒摘下休士頓馬拉松冠軍的Askale Merachi Wegi領銜擔綱，另一位同樣來自衣索比亞的選手Zinash Mekonen Lema最佳成績2小時24分55秒也是實力相當，這對積極備戰明年東京奧運的國內好手「馬拉松寶貝」曹純玉將是很好的學習機會，期待透過高手過招的近距離較量來提升自身水平。

今年台北馬台灣選手因疫情關係幾乎全員出動，已經5度奪下臺北馬國內第1的「黑色閃電」蔣介文，自從去年12月跑完亞洲盃後，潛伏備戰整整1年為的就是在台北馬中挑戰自己在16年前創下的個人最佳2小時18分17秒紀錄，他說：「我已經很久沒有比賽，賽前也不想講的太滿，但今年外籍精英選手因為經過14天隔離，體能肯定有下降，我一開始會試著去跟住他們，接下來就要看臨場的變化。」

(中時 )