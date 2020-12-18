雪隧火燒車小轎車車頭全毀，疑為駕駛的男子協助警消開啟引擎蓋確認起火點。（宜蘭縣消防局提供）

國道5號北宜高速公路雪山隧道18日下午發生火燒車意外，還原火燒車發生經過。下午3時45分左右，一名男性駕駛開著BMW小轎車，行經北上19.2公里處，車輛疑似機件故障停靠在外側車道，車主察發現狀況不對，先行搬離車上貴重物品，沒多久引擎蓋隨即冒煙起火。

由於起火點位於隧道內2個監視器區間死角，監視螢幕無法看到即時影像。所幸行控中心的IDD（影像視線偵測）系統偵測到有隧道內車輛因不明原因停車，跳出異常訊息警告。行控中心值班人員看到定位地點前後監視器出現濃煙，立即通報雪山隧道消防自衛編組，12名當班人員隨即出動，10人騎乘機車衝進隧道滅火，成功在第一時間撲滅火勢，另有2人在隧道口維持交通。

雪隧火燒車還原 駕駛淡定搬物棄車 監控死角靠「它」救命（翻攝畫面／胡健森宜蘭傳真）

火燒車第一現場影片曝光，起火的BMW自用小客車，車頭完全燒毀一片焦黑，消防人員在火勢滅後，以破壞工具試圖撬開引擎蓋確認起火點。畫面中出現一名穿著便服男子，戴著口罩手上拎著球鞋，回到起火轎車駕駛座協助消防人員開啟引擎蓋，疑似就是火燒車第一時間棄車逃生的駕駛。關於火燒車的詳細原因及起火點，消防單位正著手調查釐清。

(中時新聞網)