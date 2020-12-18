前高雄市長韓國瑜因任期未滿，就參選總統，引發抨擊，資深媒體人黃創夏直指，這已形成「韓國瑜障礙」，因此「坐好、坐滿」已經變成最基本的要求，只要「吃碗內，看碗外」必定會受到反彈；更指2022的縣市長大選，會是民進黨最苦的緊箍咒，卡位戰恐會在民進黨內上演，且勢必會更加腥風血雨。

黃創夏在NOWnews《名家論壇》撰文表示，在「韓國瑜障礙」之下，新竹市長林智堅或是基隆市長林右昌要參選台北市長或桃園市長，他們都必須提前4個月遷移戶籍。只要他們有遷移戶籍的動作，就會面臨請辭市長的壓力，而沒有坐好、坐滿就另謀高就，後座力將會讓民進黨接替的參選人遭到波及。

黃創夏指出，在「韓國瑜障礙」之下，若是林智堅和林右昌選擇轉戰桃園市或台北市，面對台北市和桃園市藍色板塊的基本盤優勢區域，更是「韓粉」密集處，被排斥的反作用力，只會雪上加霜。

黃創夏認為，桃園市長鄭文燦已任滿兩任，如果鄭文燦挑戰台北市或新北市，同樣面臨「韓國瑜障礙」；要是鄭文燦入閣，甚至接任閣揆？「儲君」的想像勢必應運而生；1996年之後，「後李登輝時代卡位戰」的「連（戰）、宋（楚瑜）、蕭（萬長）之爭」的死鬥糾纏，恐怕在民進黨內上演，而且勢必更加腥風血雨。

(中時新聞網)