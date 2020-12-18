景新診所是社頭鄉第一家加入糖尿病健康促進機構的診所，打造舒適衛教空間，透過團體互動、分享，改變患者習慣、行為，今年評比拿下執行成果類特優獎。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣衛生局積極輔導醫療院所，目前有46家獲得糖尿病健康促進機構認證，全國最多。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

守護糖尿病患者健康，彰化縣全國最用心！全國總計286家糖尿病健康促進機構認證合格，彰化縣就佔46家，合格家數全國第一；而今年度糖尿病照護評比，所有評比項目中，彰化縣也有64家次獲獎，獲頒獎家次也是全國第一，合計可拿到39.5萬元獎金。

彰化縣衛生局指出，為促使糖尿病照護機構持續提升照護品質，國民健康署自2006年起推動糖尿病健康促進機構認證，彰化縣積極輔導縣內醫療院所，總計有1家醫學中心、3家區域醫院、5家地區醫院、10家診所、27家衛生所通過認證，合格院所數量是全國最多。

而通過認證之醫療院所，必須每年向國民健康署提報「糖尿病健康促進機構提升品質計畫及成果」，並參與全國糖尿病照護品質評比，今年評比結果出爐，得獎家次同樣勇奪全國第一，總計64家次醫療院所獲獎。

其中，執行成果類獲獎機構包括，「典範獎」為二林基督教醫院，「特優獎」則有鹿港基督教醫院、員林基督教醫院、黃建成診所和景新診所。另外在機構創新特色獎，線西鄉衛生所拿下典範獎，彰化基督教醫院則榮獲特優。

衛生局長葉彥伯表示，糖尿病為身體胰島素不足或缺乏導致血糖升高，長期高血糖易引起大小血管病變，導致失明、中風、洗腎等併發症風險提高；建議40歲至64歲每3年一次、65歲以上每年一次定期接受成人健檢，以早期診斷、早期治療。建議糖尿病患者至本縣糖尿病健康促進機構，接受醫師、護理師、營養師及藥師專業團隊照護，共同控制血糖，守護健康。

(中時 )