去年在世界體操錦標賽拿下男子成隊奧運門票的中華體操代表隊，今天在109年體育運動精英獎再獲最佳運動團隊獎，其中「鞍馬王子」李智凱剛服完兵役，頂著平頭亮相，游朝偉則穿上排灣族族服，露出健壯手臂成為全場焦點。

李智凱在11月27日服完12天補充役退伍，他透露上次頭髮剪這麼短已是國小時，「這次剪頭髮，第一刀由家人操刀，剃下去那刻我心都涼了，但後來自己也有『嚕』一刀，其實還蠻療癒的。」

李智凱前2年都拿下最佳男運動員獎，今年雖然有入圍但最終敗給游泳好手王冠閎，仍靠體操隊連3年獲獎。

李智凱說：「能夠連3年得獎真的不簡單，本來覺得今年得獎應該沒什麼機會，只覺得努力有被別人看到就夠了。」

李智凱與隊友徐秉謙、蕭佑然、唐嘉鴻及林冠儀都換上帥氣西裝亮相，游朝偉則是穿著排灣族族服，游朝偉表示，原本約大家一起穿體操服上台，這樣才能代表體操精神，但又擔心不夠隆重才作罷。

不過游朝偉的族服仍吸引眾人目光，他說：「這是我們最正式的服裝，原本來有頭飾跟佩刀，但刀可能無法帶進場所以作罷。」

(中時 )