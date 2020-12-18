「七世夫妻」浩角翔起拍婚紗。（民視提供）

《綜藝新時代》本週來體驗水中婚紗攝影，被粉絲稱為七世夫妻的浩角翔起裝扮成新郎新娘，一開場浩子的對穿新娘裝的阿翔怒喊說：「我們不知道扮過幾次的夫妻了，但你可以不要每次都那麼敬業的手牽緊緊，很不舒服」，浩子「苦瓜臉」和阿翔「入戲嬌嗔」的對比模樣笑翻眾人，原以為是浪漫輕鬆的工作，進知道籃籃拿起水桶卯起來猛潑，讓浩翔狼狽無比，拍出來的照片也充滿了荒謬感。

到了籃籃和巫苡萱拍攝，她們換上了當紅動畫《鬼滅之刃》的造型，籃籃的「炭治郎」帥氣和巫苡萱的「彌豆子」性感，讓現場的攝影師拍不停手，直到籃籃太無厘頭背起巫苡萱跌落水中攝影師才停下來拍，而照片果然也不負眾望讓大家很滿意。要下水拍照時，籃籃、巫苡萱換上可愛的婚紗，因為天氣太冷抖的皮皮挫。

換上了美人魚造型的浩翔更是讓現場歡笑聲不斷，浩子更學起了舞棍阿伯，下水假髮歪掉更像極了少林足球的二師兄，醜到讓攝影師都笑場拍不下去，而阿翔更是被浩子說是美人魚根本是魚頭刀，而阿翔也不甘示弱的說他這個髮型很像「小豬」黃沐妍，也像《棋魂》裡的「塔矢亮」跟《神隱少女》的「白龍」。該節目每週五晚間10點15分在民視播出，每週日下午1點八大綜合台重播。

(中時 )