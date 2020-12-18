知名美容集團樹林擴分店 資助25位弱勢學童做公益

美容集團「詩嫚特」今在樹林後火車站附近舉行新店開幕儀式，邀請藝人法比歐站台擔任一日店長，集團結合公益回饋，店內簽名牆每多一位嘉賓簽名，便會捐出1000元給樹林在地公益團體以及家扶中心。

詩嫚特事業發展部總監鍾昱帆表示，集團創立30年一直堅持做公益，這次活動希望能拋磚引玉，一面帶動周邊地方經濟，一面幫助地方弱勢學童。

詩嫚特集團董事長李思瑀表示，出生台南鄉村，雖家境不好，但憑著自身努力翻身，她相信教育是逆轉人生的最佳途徑，因此集團創立至今，一直默默資助家扶中心，至今已陪伴25位學童長大成人，甚至幫忙學童成功爭取海外公費留學機會。

李思瑀補充，集團以女性為主體，有不少員工是單親媽媽、二度就業婦女，因此企業的社會責任一直是集團重要的核心價值；這次開幕式有超過100人報名參加，也向公益團體捐贈超過10萬元。

鍾昱帆表示，集團品牌今年成立30周年，在技術、服務、產品不斷扎根，樹林2代店開幕也象徵集團品牌轉型，除了重新定位設計理念，將室內空間視覺擴大，也引進資訊系統、大數據科技，並加強與國外實驗室合作，提升產品質感，民眾即日起到樹林直營店拍照打卡也可獲得超值好禮。

(中時 )