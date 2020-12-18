曾受邀於「第58屆威尼斯雙年展開幕周」、「2019 衛武營開幕週年強檔節目」演出，並榮獲「高雄市傑出演藝團隊」殊榮的新古典室內樂團經典鉅作《音樂舞台劇-阿嬤的歌本》，經全台10場巡演場場爆滿後，舞台全新打造、劇本重新改編的2.0版，日前在台中國家歌劇院及衛武營國家藝術文化中心公演獲得極高肯定，19日晚間7點30分將於台南文化中心強勢登場。

此次新古典室內樂團與財團法人可成教育基金會聯合主辦，將《音樂舞台劇-阿嬤的歌本》帶到台南。藝術總監、樂團指揮的陳欣宜表示，近年來新古典室內樂團積極投入結合在地傑出製作及表演藝術人才，將豐厚的台灣文化元素以創新的語彙和手法，呈現開展出音樂劇場的新美學形式。

其中，經典作品《音樂舞台劇-阿嬤的歌本》，將原創許逸聖的劇本，經由編導吳維緯重新改編，擴大規模的 2.0 版，特別邀請劇場設計大師王奕盛，擔任影像和舞台設計，並集結頂尖設計群及表演藝術家，包括知名電視、音樂劇演員程伯仁、跨領域歌手詹喆君、抒情男中音林宜誠博士、劇場演員陳盈達等，透過樂團演奏、紀實影片及創新的多媒體、舞台設計等元素，將這齣具有台灣懷舊素材，卻內含4個希臘神話寓意的作品，有了嶄新的詮釋。

陳欣宜說，全劇以一本阿嬤遺留下來的「歌謠筆記本」為發展主軸，跟著劇中記錄片導演孫子小顧的腳步，一同訪談老巷弄裡的長輩們，進而發現阿嬤年輕時一段不為人知的愛情故事。劇情溫馨感人又笑中帶淚，引領著大家跟著故事中的人物， 透過一首首經典動人的國台語歌曲，包括《四季紅》、《滿山春色》、《青春嶺》、《思慕的人》、《小城故事》、《千言萬語》、《給我一個吻》、《不了情》等動人老歌，感受台灣人情細膩溫暖的獨特風情，找回存在你我心中，那份屬於自己的記憶，並對台灣在地情感深刻體驗，一同擁抱無盡美好的藝術境界。

(中時 )