晁陽農產科技董事長邱信富以「農電共榮」為開發目標，對政府力推的「漁電共生」則比較不看好。(圖：晁陽農科提供)

在雲林麥寮打造全國首太陽光電休閒農場的晁陽農產科技，再投資50億於屏東佳冬建置100MW地面型大型電站，首期預計年底掛表發電，二期明年啟動。除拿台電電費外，區內30％土地正與大學合作研究活化農用，未來朝「農電共榮」發展。

除了農電共生，中央也盤點漁六縣市4800 公頃要去做「漁電共生」，但投入光電業7年的晁陽農產科技董事長邱信富並不看好。他說，主要是養魚不像農地，得有專人去養，不管是石斑魚、吳郭魚等經濟魚種，都是專業經營。如果反過來，改以上面發電為主，下面養魚為輔，有可能反而魚沒養好，池子被棄，反掐住光電發展。

邱信富在雲林打造晁陽綠能休閒農場，共有22座太陽能屋頂，下面是溫室，種植珊瑚菇、過貓，還開放農場做休閒體驗，並建置「Good Mall」食品品牌。總計7MW光電容量每年帶進約5、6000萬電費收入，體驗與銷售產品部分約2、3000萬，希望明年可以增加到與電費比例各半。

至於晁陽斥資50億台幣在屏東佳冬地層下陷區標到的100公頃土地，已動工建置100MW大型地面光電站。預計年底第一期40MW可掛表發電，明年再啟動第剩下二期。

對於光電界的「七七事變」，也就是農委會對2公頃以下農地「限縮」開發，打擊營農型光電發展。邱信富則以「農電共榮」為目標，要藉綠電翻轉農業。

因此佳冬地面電站完工後，雖光靠與台電20年躉購合約，一年就可收進5.8億電費。但依照合約，土地有3成可土地活化，它們已經與屏東大學、屏東科技大學合作，研究如何活化農用，例如提供青農面租金耕種，再由他們把後端銷售串聯起來，增加農業收入，共存共榮。

對於農電共生，邱信富較有信心，認為不利耕作農地很多，不讓它變更作光電發展沒道理，他認為相關土地機會蠻多的。

(中時 )