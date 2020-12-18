109年體育運動精英獎今天舉行頒獎典禮，最佳新秀運動員獎由體操好手丁華恬摘下，不過她得知獲獎時緊張到腦袋一片空白，就連準備好的得獎感言小抄都忘記帶上台。

丁華恬在2019年的世界體操錦標賽全能排名第88名，經由遞補取得東京奧運參賽門票，也是台灣近51年來首名摘下奧運門票的女將，而她在年初世界盃墨爾本站的地板項目所創「丁丁跳」，她展現改良後的新動作獲國際總會承認，以她的名字來命名。

最終丁華恬擊敗金利偉華（射擊）、許樂（田徑）、陳淇（射擊），摘下年度最佳新秀運動員獎，但得知獲獎的當下，她緊張到腦筋一片空白，原本準備好的得獎感言也忘記帶上台。

丁華恬說：「今天教練有事沒來，原本我還跟教練說，若是我得獎，我會在台上感謝你，跟他說：『我知道你在看直播』，結果緊張到什麼都沒講。」

丁華恬表示，自己本很期待得獎，但又害怕上台致詞，原本她猜想得獎的可能會是許樂，「因為她的資歷感覺比較厲害。」她表示能得獎很開心，也很開心能見到很多優秀的運動員，她透露自己還找拳擊女將林郁婷合照，「很喜歡她的氣勢。」

(中時 )