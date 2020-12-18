中選會今（18）日宣告罷免高雄市議員黃捷一案成立，將在明年2月6日舉行投票。黃捷今晚現身高市府「光合作用」活動，一度讓活動失了焦，主辦單位人員氣炸擔心模糊焦點。黃捷受訪時稱，「無論是支持我或是反對我」，只要是鳳山市民，大家都可以站出來投票，也是一次面對民主的考驗。

黃捷表示，今天中選會有公告的罷免案通過，一直以來態度都是臨時平常心面對，這兩年以來每屆會期都是獲得十大問政優質議員肯定，自認問政不遺餘力，努力想要為市民服務。

黃捷提到，2018年由1萬8420位市民願意給她肯定、機會，自己也希望不要愧對這些市民，全心全意為鳳山付出，但很可惜的是，現在鳳山的確又是面臨了這樣的挑戰，給她的一個戰帖，但既然作為政治人物，就是時時刻刻要接受市民的檢驗，會選擇承擔，「這是我的責任，也是我的義務來面對這樣的考驗」。

黃捷說，如果看到她的認真，希望2月6日可以給她一個正面的成績單一起度過。對於這次「期中考」希望大家都可以積極參與，給她打分數，無論是否支持她，呼籲大家都可以站出來投票。

另外，黃捷辦公室今突發兩場媒體聯訪行程，一場傍晚5時在高雄市議會議場門口，針對罷免案接受採訪，但考量到部分媒體無法趕到場，另安排傍晚5時45分，在「HIGHLIGHT高雄光合作用點燈儀式」受訪，未料事先未告知主辦單位高市府，遭到市府幕僚抗議，就怕活動失了焦，幾經協調後，在媒體不拍到活動背板前提下，才順利完成聯訪。

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(中時 )