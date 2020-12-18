一名網友拍下，火車上一色阿伯不斷朝女學生伸出鹹豬手。(圖取自爆料公社)

大眾交通是許多通勤族依賴的交通工具，舉凡火車、公車或是捷運，只要碰到尖峰時刻，常常一位難求。日前有網友發文指出，自己在火車上目睹一名阿伯，疑似不斷偷摸隔壁女學生的腿，最後他忍無可忍，大力的跺了一下腳，嚇得阿伯不敢再動作，貼文發出後，大批網友也讚賞原PO的勇敢。

原PO日前在臉書社團「爆料公社」上發出一段影片，表示自己在火車上，卻撞見眼前的阿伯，先是將手放在大腿上，隨後再把雙腳張開，下秒默默地用手觸碰一旁女學生的腿，只見阿伯不斷重複同樣動作，讓原PO氣得趕緊錄影存證。

見火車上的怪阿伯行為越來越過火，正義的原PO下秒大力跺腳，同時「嘖！」了一聲，嚇得阿伯馬上收手回去。原PO也說明，其實這阿伯是個慣犯，「太誇張了啦！(阿伯)都在湖口站上車、楊梅站下車，公車也會搭，火車也是」，最後提醒，「他很愛摸學生，穿短裙或短褲的女生，自己注意一下」。

貼文發出後網友紛紛讚賞原PO，誇獎他勇敢的行為，「謝謝你的熱心，一般學生都會嚇到不敢反應～還好有你在」、「踢的好！他真的也被你嚇到」、「你嘖那一聲加上那一腳，這阿伯應該差點閃尿吧！」、「太帥氣了」、「這老阿伯年紀這麼大還這麼豬哥」。

(中時新聞網)